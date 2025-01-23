Генштаб: на севере Харьковщины был один бой и пять — на Купянском направлении

Один бой состоялся с начала суток на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Где именно на Харьковском направлении было боевое столкновение — в Генштабе не уточняют. Российская авиация нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Турово, Малым Проходам, а Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.

На Купянском направлении штурмы военных РФ отбивали вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки. Три боя продолжаются.

Напомним, утром 23 января Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Купянском направлении россияне атаковали украинские позиции семь раз, а на севере Харьковщины боев не было.