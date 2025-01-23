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Генштаб: на севере Харьковщины был один бой и пять — на Купянском направлении

Фронт 17:38   23.01.2025
Елена Нагорная
Генштаб: на севере Харьковщины был один бой и пять — на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Один бой состоялся с начала суток на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Где именно на Харьковском направлении было боевое столкновение — в Генштабе не уточняют. Российская авиация нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Турово, Малым Проходам, а Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.

На Купянском направлении штурмы военных РФ отбивали вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки. Три боя продолжаются.

Напомним, утром 23 января Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Купянском направлении россияне атаковали украинские позиции семь раз, а на севере Харьковщины боев не было.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 17:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой состоялся с начала суток на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".