Генштаб: на севере Харьковщины был один бой и пять — на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
Один бой состоялся с начала суток на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Где именно на Харьковском направлении было боевое столкновение — в Генштабе не уточняют. Российская авиация нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Турово, Малым Проходам, а Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.
На Купянском направлении штурмы военных РФ отбивали вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки. Три боя продолжаются.
Напомним, утром 23 января Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Купянском направлении россияне атаковали украинские позиции семь раз, а на севере Харьковщины боев не было.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: генштаб, Купянский район, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 17:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой состоялся с начала суток на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".