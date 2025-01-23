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Генштаб: на півночі Харківщини був один бій і п’ять – на Куп’янському напрямку

Фронт 17:38   23.01.2025
Олена Нагорна
Генштаб: на півночі Харківщини був один бій і п’ять – на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Один бій відбувся від початку доби на півночі Харківщини та п’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Де саме на Харківському напрямку відбулося бойове зіткнення – у Генштабі не уточнюють. Російська авіація завдала ударів КАБами по Козачій Лопані, Туровому, Малих Проходах, а Красний Яр обстріляли некерованими авіаракетами.

На Куп’янському напрямку штурми військових РФ відбивали поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки. Три бої тривають.

Нагадаємо, вранці 23 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Куп’янському напрямку росіяни атакували українські позиції сім разів, а на півночі Харківщини боїв не було.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 17:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій відбувся від початку доби на півночі Харківщини та п’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".