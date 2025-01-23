Утренний удар «Шахеда» по Дергачам попал на камеру — видео

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опубликовал видео удара БпЛА типа «Шахед» по городу Дергачи.

По данным Задоренко, дрон «прилетел» по городу 23 января около 05:45. В результате удара пострадали пять частных домов и несколько хозяйственных построек. Пострадавших нет.

Видео: Вячеслав Задоренко

Напомним, в Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия «прилетов» по региону.