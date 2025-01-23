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Утренний удар «Шахеда» по Дергачам попал на камеру — видео

Происшествия 13:57   23.01.2025
Виктория Яковенко
Утренний удар «Шахеда» по Дергачам попал на камеру — видео Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опубликовал видео удара БпЛА типа «Шахед» по городу Дергачи.

По данным Задоренко, дрон «прилетел» по городу 23 января около 05:45. В результате удара пострадали пять частных домов и несколько хозяйственных построек. Пострадавших нет.

Видео: Вячеслав Задоренко

удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, в Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия «прилетов» по региону.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 13:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опубликовал видео удара БпЛА типа «Шахед» по городу Дергачи.".