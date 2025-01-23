Утренний удар «Шахеда» по Дергачам попал на камеру — видео
Фото: Вячеслав Задоренко
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опубликовал видео удара БпЛА типа «Шахед» по городу Дергачи.
По данным Задоренко, дрон «прилетел» по городу 23 января около 05:45. В результате удара пострадали пять частных домов и несколько хозяйственных построек. Пострадавших нет.
Видео: Вячеслав Задоренко
Напомним, в Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия «прилетов» по региону.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, Дергачи, удар, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опубликовал видео удара БпЛА типа «Шахед» по городу Дергачи.".