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Ранковий удар «шахеда» по Дергачах потрапив на камеру – відео

Події 13:57   23.01.2025
Вікторія Яковенко
Ранковий удар «шахеда» по Дергачах потрапив на камеру – відео Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео удару БпЛА типу «Шахед» по місту Дергачі.

За даними Задоренка, дрон «прилетів» по місту 23 січня близько 05:45. Внаслідок удару постраждали п’ять приватних будинків та декілька господарчих споруд. Постраждалих немає.

Відео: Вячеслав Задоренко

удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Дергачам
Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки «прильотів» по регіону.

Читайте також: КАБи атакували Золочівщину: що відомо про «прильоти»

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 13:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео удару БпЛА типу «Шахед» по місту Дергачі.".