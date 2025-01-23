Ранковий удар «шахеда» по Дергачах потрапив на камеру – відео

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео удару БпЛА типу «Шахед» по місту Дергачі.

За даними Задоренка, дрон «прилетів» по місту 23 січня близько 05:45. Внаслідок удару постраждали п’ять приватних будинків та декілька господарчих споруд. Постраждалих немає.

Відео: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки «прильотів» по регіону.