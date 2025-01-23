Ранковий удар «шахеда» по Дергачах потрапив на камеру – відео
Фото: Вячеслав Задоренко
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео удару БпЛА типу «Шахед» по місту Дергачі.
За даними Задоренка, дрон «прилетів» по місту 23 січня близько 05:45. Внаслідок удару постраждали п’ять приватних будинків та декілька господарчих споруд. Постраждалих немає.
Відео: Вячеслав Задоренко
Нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки «прильотів» по регіону.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, Дергачі, удар, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 13:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео удару БпЛА типу «Шахед» по місту Дергачі.".