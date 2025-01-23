Наслідки ранкових ударів по Харківщині показали у прокуратурі (фото)
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що напередодні ввечері ворог обстріляв Подвірки. Внаслідок прильоту БПЛА пошкоджені 14 будинків.
А вранці 23 січня прилетіло по Дергачах – під ударом також опинилися приватні будинки. Вже о 06:30 РФ випустила безпілотники по Богодухівському району.
“Горіла господарча споруда площею 40 кв. м. Пошкоджено житловий будинок. За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – написали у прокуратурі.
Читайте також: З самого ранку РФ б’є по Харківщині – є руйнування та пожежі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наслідки ранкових ударів по Харківщині показали у прокуратурі (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 09:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що напередодні ввечері ворог обстріляв Подвірки. Внаслідок прильоту БПЛА пошкоджені 14 будинків.".