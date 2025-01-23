Наслідки ранкових ударів по Харківщині показали у прокуратурі (фото)

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що напередодні ввечері ворог обстріляв Подвірки. Внаслідок прильоту БПЛА пошкоджені 14 будинків.

А вранці 23 січня прилетіло по Дергачах – під ударом також опинилися приватні будинки. Вже о 06:30 РФ випустила безпілотники по Богодухівському району.

“Горіла господарча споруда площею 40 кв. м. Пошкоджено житловий будинок. За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – написали у прокуратурі.