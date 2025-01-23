Последствия утренних ударов по Харьковщине показали в прокуратуре (фото)

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что накануне вечером враг обстрелял Подворки. Вследствие прилета БПЛА повреждены 14 домов.

А утром 23 января прилетело по Дергачам – под ударом также оказались частные дома. Уже в 06:30 РФ выпустила беспилотники по Богодуховскому району.

«Горела хозяйственная постройка площадью 40 кв. м. Поврежден жилой дом. При процессуальном руководстве Богодуховской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.