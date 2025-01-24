Ночью прилетело по Мерефянской громаде – повреждена линия электросетей

О том, что ночью враг обстрелял село Селекционное Харьковского района, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«24 января 00:22 Харьковский р-н, Мерефянская ТГ, с. Селекционное. В результате падения обломков сбитого БпЛА, повреждена линия электросетей», – написал он.

Обстрелы не прекращались и целый день накануне. Вначале в 12:20 РФ ударила двумя КАБами по Золочевской громаде. Удар пришелся по открытой территории, обошлось без пострадавших. После чего враг начал бить по Купянщине.

«12:56 Купянский район, Петропавловская ТГ, с. Петропавловка. В результате попадания FPV-дрона погибла 54-летняя женщина. 15:10 Купянский р-н, Купянский р-н, г. Купянск. Произошло попадание БПЛА в проезжую часть», – уточнил Синегубов.

А ближе к ночи, в 23:30, два «Шахеда» попали по территории гражданского предприятия в Великом Бурлуке.