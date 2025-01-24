Вночі прилетіло по Мерефʼянській громаді – пошкоджена лінія електромереж

Про те, що вночі ворог обстріляв село Селекційне Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“24 січня 00:22 Харківський р-н, Мереф’янська ТГ, с. Селекційне. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА, пошкоджено лінію електромереж“, – написав він.

Обстріли не припинялись і цілий день напередодні. Спочатку о 12:20 РФ ударила двома КАБами по Золочівській громаді. Удар прийшовся по відкритій території, обійшлося без постраждалих. Після чого ворог почав бити по Куп’янщині.

“12:56 Куп’янський район, Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Внаслідок влучання FPV-дрона загинула 54-річна жінка. 15:10 Куп’янський р-н, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Відбулось влучання БПЛА в проїжджу частину”, – уточнив Синєгубов.

А ближче до ночі, о 23:30, два “Шахеди” влучили по цивільному підприємству в селі Великий Бурлук.