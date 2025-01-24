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Вночі прилетіло по Мерефʼянській громаді – пошкоджена лінія електромереж

Події 08:47   24.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі прилетіло по Мерефʼянській громаді – пошкоджена лінія електромереж

Про те, що вночі ворог обстріляв село Селекційне Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

24 січня 00:22 Харківський р-н, Мереф’янська ТГ, с. Селекційне. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА, пошкоджено лінію електромереж“, – написав він.

Обстріли не припинялись і цілий день напередодні. Спочатку о 12:20 РФ ударила двома КАБами по Золочівській громаді. Удар прийшовся по відкритій території, обійшлося без постраждалих. Після чого ворог почав бити по Куп’янщині.

“12:56 Куп’янський район, Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Внаслідок влучання FPV-дрона загинула 54-річна жінка. 15:10 Куп’янський р-н, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Відбулось влучання БПЛА в проїжджу частину”, – уточнив Синєгубов.

А ближче до ночі, о 23:30, два “Шахеди” влучили по цивільному підприємству в селі Великий Бурлук.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 08:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вночі ворог обстріляв село Селекційне Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".