Причина – в печном отоплении: вечером под Харьковом загорелся дом
Сообщение о пожаре получили накануне вечером в 19:47, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Горел двухэтажный частный дом в поселке Докучаевск Харьковского района.
«К моменту прибытия спасателей огонь успел охватить площадь в 200 м кв. Горели деревянные конструкции крыши дома. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных ствола и предотвратили распространение огня на нижний этаж», – отметили в ГСЧС.
Локализировать огонь удалось в 21:05, а полностью ликвидировать – в 22:36. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
«На месте происшествия работали 22 спасателя и 6 единиц техники ГСЧС», – добавили пожарные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 09:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о пожаре получили накануне вечером в 19:47, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".