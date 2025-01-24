Причина – в печном отоплении: вечером под Харьковом загорелся дом

Сообщение о пожаре получили накануне вечером в 19:47, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горел двухэтажный частный дом в поселке Докучаевск Харьковского района.

«К моменту прибытия спасателей огонь успел охватить площадь в 200 м кв. Горели деревянные конструкции крыши дома. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных ствола и предотвратили распространение огня на нижний этаж», – отметили в ГСЧС.

Локализировать огонь удалось в 21:05, а полностью ликвидировать – в 22:36. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

«На месте происшествия работали 22 спасателя и 6 единиц техники ГСЧС», – добавили пожарные.