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Причина – у пічному опаленні: ввечері під Харковом спалахнув будинок

Події 09:40   24.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Причина – у пічному опаленні: ввечері під Харковом спалахнув будинок

Повідомлення про пожежу отримали напередодні ввечері о 19:47, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Горів двоповерховий приватний будинок у селищі Докучаєвськ Харківського району.

На час прибуття рятувальників вогонь встиг охопити площу у 200 м кв. Горіли дерев’яні конструкції даху будинку. На гасіння пожежі вогнеборці подали 3 пожежні стволи і запобігли розповсюдженню вогню на нижній поверх“, – зазначили у ДСНС.

Локалізувати вогонь вдалося о 21:05, а повністю ліквідувати – о 22:36.

“На місці події працювали 22 рятувальника та 6 одиниць техніки ДСНС”, – додали пожежники.

Читайте також: Пошкоджені будинки, виникла пожежа: ДСНС про результати удару БПЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 09:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу отримали напередодні ввечері о 19:47, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".