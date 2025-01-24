Причина – у пічному опаленні: ввечері під Харковом спалахнув будинок

Повідомлення про пожежу отримали напередодні ввечері о 19:47, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Горів двоповерховий приватний будинок у селищі Докучаєвськ Харківського району.

“На час прибуття рятувальників вогонь встиг охопити площу у 200 м кв. Горіли дерев’яні конструкції даху будинку. На гасіння пожежі вогнеборці подали 3 пожежні стволи і запобігли розповсюдженню вогню на нижній поверх“, – зазначили у ДСНС.

Локалізувати вогонь вдалося о 21:05, а повністю ліквідувати – о 22:36.

“На місці події працювали 22 рятувальника та 6 одиниць техніки ДСНС”, – додали пожежники.