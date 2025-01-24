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Прогноз погоды на 25 января в Харькове: туман, мокрый снег и дождь

Погода 21:43   24.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 25 января в Харькове: туман, мокрый снег и дождь

Прогноз погоды на завтра, 25 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью и утром небольшие осадки (мокрый снег, дождь🌨🌧), местами налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков. Туман 🌫.
Ветер юго-восточный↖️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.

По городу: Ночью и утром небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков. Туман 🌫.
Ветер юго-восточный ↖️ 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️, днем ​​0 — 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 21:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".