Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ
Прогноз погоди на завтра, 25 січня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По області: Вночі та вранці невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌨🌧), місцями налипання мокрого снігу🌨, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця💧❄️. Вдень без істотних опадів🌤. Туман🌫.
Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.
По місту: Вночі та вранці невеликі опади🌨🌧, вдень без істотних опадів🌤. Туман🌫.
Вітер південно-східний,↖️ 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.
Читайте також: ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 21:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 січня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".