Live
  • Сб 25.01.2025
  • Харків  +0°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ

Погода 21:43   24.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ

Прогноз погоди на завтра, 25 січня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області: Вночі та вранці невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌨🌧), місцями налипання мокрого снігу🌨, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця💧❄️. Вдень без істотних опадів🌤. Туман🌫.

Вітер південно – східний↖️,  5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

 

По місту: Вночі та вранці невеликі опади🌨🌧, вдень без істотних опадів🌤. Туман🌫.

Вітер південно-східний,↖️ 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️,  вдень 0 – 2° тепла.

Читайте також: ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ
Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ
24.01.2025, 21:43
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
24.01.2025, 13:03
Росіяни масовано атакують Харків БпЛА – Терехов
Росіяни масовано атакують Харків БпЛА – Терехов
24.01.2025, 17:53
Росіяни готують плацдарм для наступу на Харків з боку Борової – Жорін
Росіяни готують плацдарм для наступу на Харків з боку Борової – Жорін
24.01.2025, 18:36
Справа про оборону Харківщини: ДБР може допитати Синєгубова і Сирського 📹
Справа про оборону Харківщини: ДБР може допитати Синєгубова і Сирського 📹
24.01.2025, 21:00
Застілля у Харкові закічилося вбивством: що сталося
Застілля у Харкові закічилося вбивством: що сталося
24.01.2025, 16:48

Новини за темою:

20:44
Прогноз погоди на 20 січня у Харкові та області: вночі мороз, без опадів
20:14
Прогноз погоди у Харкові та області на 18 січня: вночі мороз, удень – тепло
19:56
Прогноз погоди на 17 січня у Харкові та області: циклон насувається
20:21
Прогноз погоди на 16 січня у Харкові та області: вночі мокрий сніг
20:34
Прогноз погоди на 15 січня у Харкові та області: ожеледь на дорогах

Ви читали новину: «Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 21:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 січня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".