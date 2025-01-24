Прогноз погоди на 25 січня у Харкові та області: туман, мокрий сніг і дощ

Прогноз погоди на завтра, 25 січня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області: Вночі та вранці невеликі опади (мокрий сніг, дощ🌨🌧), місцями налипання мокрого снігу🌨, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця💧❄️. Вдень без істотних опадів🌤. Туман🌫.

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

По місту: Вночі та вранці невеликі опади🌨🌧, вдень без істотних опадів🌤. Туман🌫.

Вітер південно-східний,↖️ 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.