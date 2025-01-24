В понедельник трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова

В понедельник, 27 января, с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом:

разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».