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В понедельник трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 19:49   24.01.2025
Оксана Якушко
В понедельник трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

В понедельник, 27 января, с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом:
разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 19:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 января с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино».".