В понедельник трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова
Фото: Харьковский горсовет
В понедельник, 27 января, с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино».
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом:
разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 19:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 января с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино».".