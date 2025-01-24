У понеділок трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова
Фото: Харківська міськрада
У понеділок, 27 січня, з 9:30 до 16:00 трамваї №3 не ходитимуть вул. Полтавський Шлях і вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так:
розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 19:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 27 січня, з 9:30 до 16:00 трамваї №3 не ходитимуть вул. Полтавський Шлях і вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».".