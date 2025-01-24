У понеділок трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова

У понеділок, 27 січня, з 9:30 до 16:00 трамваї №3 не ходитимуть вул. Полтавський Шлях і вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так:

розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».