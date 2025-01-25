ГСЧС опровергает информацию о пожаре в Госпроме: подробности (видео)

Днем 25 января в ряде Telegram-каналов появилась информация о пожаре в здании Госпрома в Харькове. В ГУ ГСЧС в Харьковской области это опровергают.

«25 января в 13:11 подразделения ГСЧС выехали по вызову по адресу: г. Харьков, площадь Свободы, здание Госпрома. Пожар не обнаружен. Проводились ремонтные работы на крыше здания», – объяснили спасатели.

Видео: соцсети