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ГСЧС опровергает информацию о пожаре в Госпроме: подробности (видео)

Общество 14:10   25.01.2025
Виктория Яковенко
ГСЧС опровергает информацию о пожаре в Госпроме: подробности (видео) Скриншот

Днем 25 января в ряде Telegram-каналов появилась информация о пожаре в здании Госпрома в Харькове. В ГУ ГСЧС в Харьковской области это опровергают.

«25 января в 13:11 подразделения ГСЧС выехали по вызову по адресу: г. Харьков, площадь Свободы, здание Госпрома. Пожар не обнаружен. Проводились ремонтные работы на крыше здания», – объяснили спасатели.

Видео: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 25 января в ряде Telegram-каналов появилась информация о пожаре в здании Госпрома в Харькове. В ГУ ГСЧС в Харьковской области это опровергают.".