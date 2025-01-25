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ДСНС спростовує інформацію про пожежу в Держпромі: подробиці (відео)

Суспільство 14:10   25.01.2025
Вікторія Яковенко
ДСНС спростовує інформацію про пожежу в Держпромі: подробиці (відео) Скриншот

Вдень 25 січня у низці телеграм-каналів з’явилася інформація про пожежу в будівлі Держпрому в Харкові. У ГУ ДСНС в Харківській області це спростовують.

«25 січня о 13:11 підрозділи ДСНС виїхали на виклик за адресою: м. Харків, майдан Свободи, будівля Держпрому. Пожежі не виявлено. Проводились ремонтні роботи на даху будівлі», – пояснили рятувальники.

Відео: соцмережі

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 25 січня у низці телеграм-каналів з’явилася інформація про пожежу в будівлі Держпрому в Харкові. У ГУ ДСНС в Харківській області це спростовують.".