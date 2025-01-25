На Харьковском направлении – без атак, на Купянском – идет бой: ГШ на 16:00

С начала суток враг не проводил наступательных действий на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Семь штурмов состоялось возле Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой на Купянском направлении, один бой продолжается до сих пор.

Кроме этого, противник ударил из артиллерии по Тимофеевке в Харьковской области.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 123. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки по всем направлениям востока и юга нашей страны. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны», — отметили в Генштабе.