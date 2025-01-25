На Харківському напрямку – без атак, на Куп’янському – йде бій: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби ворог не проводив наступальних дій на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Сім штурмів відбулося поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової на Куп’янському напрямку, один бій триває дотепер.
Крім цього, супротивник вдарив з артилерії по Тимофіївці на Харківщині.
«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 123. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 17:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби ворог не проводив наступальних дій на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".