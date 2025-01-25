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РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3

Фронт 11:38   25.01.2025
Вікторія Яковенко
РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3 Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби ворог намагався атакувати оборонні рубежі поблизу Вовчанська. А в районі Тихого супротивник хотів прорватися за підтримки бронетехніки, однак в ході відбиття наступу українські воїни знищили чотири ворожі БМП-3, розповіли в ОТУВ «Харків».

Окупанти завдали одного авіаційного удару із використанням чотирьох КАБів, 42 удари дронами-камікадзе та здійснили 372 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 91 особу, з них безповоротні – 52, санітарні – 39.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: чотири бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, 11 автомобілів, шість одиниць спецтехніки та 46 БпЛА.

Знищено: 80 укриттів для особового складу, чотири місця зберігання боєприпасів та стартовий майданчик запуску БпЛА.

Читайте також: Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог намагався атакувати оборонні рубежі поблизу Вовчанська. ".