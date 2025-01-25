РФ пыталась прорваться на север Харьковщины: СОУ разгромили вражеские БМП-3
За прошедшие сутки враг пытался атаковать оборонительные рубежи вблизи Волчанска. А в районе Тихого противник хотел прорваться при поддержке бронетехники, однако в ходе отбития наступления украинские воины уничтожили четыре вражеских БМП-3, рассказали в ОТГВ «Харьков».
Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием четырех КАБов, 42 удара дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага за прошедшие сутки составили 91 человек, из них безвозвратные – 52, санитарные – 39.
Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 11 автомобилей, шесть единиц спецтехники и 46 БпЛА.
Уничтожено: 80 укрытий для личного состава, четыре места хранения боеприпасов и стартовая площадка запуска БпЛА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, ОТГВ "Харьков", потери, СОУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг пытался атаковать оборонительные рубежи вблизи Волчанска. ".