Перебегал дорогу и попал под колеса авто: ДТП произошло на Харьковщине

Около 06:00 25 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в поселке Коротич произошла смертельная авария.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Opel Zafira сбил пешехода. От полученных трав 62-летний мужчина погиб на месте.

«Предварительно установлено, что мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте и попал под колеса автомобиля», — отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.