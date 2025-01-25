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Перебегал дорогу и попал под колеса авто: ДТП произошло на Харьковщине

Происшествия 12:08   25.01.2025
Виктория Яковенко
Перебегал дорогу и попал под колеса авто: ДТП произошло на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Около 06:00 25 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в поселке Коротич произошла смертельная авария.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Opel Zafira сбил пешехода. От полученных трав 62-летний мужчина погиб на месте.

«Предварительно установлено, что мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте и попал под колеса автомобиля», — отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 06:00 25 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в поселке Коротич произошла смертельная авария.".