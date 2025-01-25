Перебігав дорогу і потрапив під колеса авто: ДТП сталася на Харківщині

Близько 06:00 25 січня на трасі Київ-Харків-Довжанський в селищі Коротич сталася смертельна аварія.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій «Opel Zafira» збив пішохода. Від отриманих трав 62-річний чоловік загинув на місці.

«Попередньо встановлено, що чоловік перебігав проїжджу частину у невстановленому для цього місці та потрапив під колеса автомобіля», – зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.