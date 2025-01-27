Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области за сутки у спасателей было 16 выездов, десять из них – на ликвидацию пожаров.
Днем россияне регулярно били КАБами по Купянску – под обстрелами оказался жилой сектор города.
«В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых и хозяйственных построек. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль на общей площади 300 м кв. На месте происшествия пострадала женщина 1938 г.р. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики ГСЧС предоставили раненой первую доврачебную помощь и передали ее бригаде экстренной медицинской помощи. Работы по тушению пожара и разборке завалов приостановлены из-за постоянных вражеских обстрелов», – объяснили в ГСЧС.
Также накануне днем в Хорошево Харьковского района возникло возгорание в частном доме.
«Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит жилой дом на площади 120 м. кв. Огонь удалось обуздать в 19:20. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили пожарные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 07:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области за сутки у спасателей было 16 выездов, десять из них – на ликвидацию пожаров. ".