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Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:42   27.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области за сутки у спасателей было 16 выездов, десять из них – на ликвидацию пожаров. 

Днем россияне регулярно били КАБами по Купянску – под обстрелами оказался жилой сектор города.

«В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых и хозяйственных построек. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль на общей площади 300 м кв. На месте происшествия пострадала женщина 1938 г.р. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики ГСЧС предоставили раненой первую доврачебную помощь и передали ее бригаде экстренной медицинской помощи. Работы по тушению пожара и разборке завалов приостановлены из-за постоянных вражеских обстрелов», – объяснили в ГСЧС.

Также накануне днем в Хорошево Харьковского района возникло возгорание в частном доме.

«Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит жилой дом на площади 120 м. кв. Огонь удалось обуздать в 19:20. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили пожарные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 07:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области за сутки у спасателей было 16 выездов, десять из них – на ликвидацию пожаров. ".