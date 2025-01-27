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Шість годин гасили пожежу в будинку під Харковом – подробиці від ДСНС

Події 07:42   27.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість годин гасили пожежу в будинку під Харковом – подробиці від ДСНС

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу рятувальників було 16 виїздів, десять з них – на ліквідацію пожеж. 

Вдень росіяни регулярно били КАБами по Куп’янську – під обстрілами опинився житловий сектор міста.

“В результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 м кв. На місці події постраждала жінка 1938 р.н. Рятувальники та медики ДСНС, які прибули на місце події, надали пораненій першу долікарняну допомогу та передали її бригаді екстреної медичної допомоги. Роботи з гасіння пожежі та розбирання завалів тимчасово призупинені через постійні ворожі обстріли”, – пояснили у ДСНС.

Також напередодні вдень у Хорошеві Харківського району виникло загоряння у приватному будинку.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житловий будинок на площі 120 м. кв. Вогонь вдалося приборкати о 19:20. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили пожежники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 07:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу рятувальників було 16 виїздів, десять з них – на ліквідацію пожеж. ".