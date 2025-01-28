Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

29 и 30 января с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи №3 будут ходить так:

разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».