Live
  • Вт 28.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.95
  • EUR 44.15

Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 18:27   28.01.2025
Оксана Якушко
Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Василий Голосный

29 и 30 января с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи №3 будут ходить так:

разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская – площадь Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

Читайте также: Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
28.01.2025, 10:37
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
28.01.2025, 16:55
Синегубов ответил, приостановил ли USAID проекты на Харьковщине (видео)
Синегубов ответил, приостановил ли USAID проекты на Харьковщине (видео)
28.01.2025, 13:03
Цеха и склад сгорели полностью, пожар до сих пор бушует: Терехов о «прилете»
Цеха и склад сгорели полностью, пожар до сих пор бушует: Терехов о «прилете»
28.01.2025, 12:06
Удар БпЛА по предприятию в Харькове: пожар потушили, что удалось сохранить
Удар БпЛА по предприятию в Харькове: пожар потушили, что удалось сохранить
28.01.2025, 13:15
Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
28.01.2025, 18:27

Новости по теме:

19:49
В понедельник трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова
17:16
Два трамвая в Харькове 22 января изменят маршруты
17:13
Вернут ли трамваи на Веснина и «Лосево» в Харькове и когда поедет «пятерка» 📹
09:06
Поедет ли трамвай в лесопарк в Харькове и что будет с Салтовским депо
22:24
Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Вы читали новость: «Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 18:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 и 30 января с 9:30 до 16:00 трамваи №3 не будут ходить по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».".