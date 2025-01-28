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Два дні трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Транспорт 18:27   28.01.2025
Оксана Якушко
Два дні трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

29 і 30 січня з 9:30 до 16:00 трамваї №3 не ходитимуть на вул. Полтавський Шлях і вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї №3 ходитимуть так:

розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 18:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 і 30 січня з 9:30 до 16:00 трамваї №3 не ходитимуть на вул. Полтавський Шлях і вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».".