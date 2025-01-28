Два дні трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
29 і 30 січня з 9:30 до 16:00 трамваї №3 не ходитимуть на вул. Полтавський Шлях і вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час трамваї №3 ходитимуть так:
розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».
Читайте також: Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два дні трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 18:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 і 30 січня з 9:30 до 16:00 трамваї №3 не ходитимуть на вул. Полтавський Шлях і вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».".