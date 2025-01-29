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Восемь штурмов россиян было на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 17:27   29.01.2025
Оксана Якушко
Восемь штурмов россиян было на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

Восемь раз россияне атаковали украинские позиции на Купянском направлении. Украинцы отражали штурмы россиян возле Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозового.

Два боя продолжаются сейчас.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.".