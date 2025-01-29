Восемь штурмов россиян было на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

Восемь раз россияне атаковали украинские позиции на Купянском направлении. Украинцы отражали штурмы россиян возле Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозового.

Два боя продолжаются сейчас.