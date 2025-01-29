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Вісім штурмів росіян було на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:27   29.01.2025
Оксана Якушко
Вісім штурмів росіян було на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

У Харківському напрямку росіяни не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.

Вісім разів росіяни атакували українські позиції на Куп’янському напрямку. Українці відбивали штурми росіян біля Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

Два бої тривають зараз.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 17:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському напрямку росіяни не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.".