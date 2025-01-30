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Общался с военными — Терехов рассказал, можно ли противодействовать «Молниям»

Происшествия 12:16   30.01.2025
Виктория Яковенко
Общался с военными — Терехов рассказал, можно ли противодействовать «Молниям» Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов на месте удара, предварительно БпЛА «Молния», по городу 30 января рассказал, что говорят военные о противодействии этим дронам.

«Я общался с нашими военными. Единственное, что они говорят, что противодействие, эффективное противодействие – это РЭБ. Что касается почему это сегодня делается, то, конечно, я не могу вам сказать, что в голове у РФ, но это определенное давление на людей, на психологическое состояние людей, и это мы прекрасно понимаем, но им не удастся давить на харьковчан», — отметил Терехов.

По его данным, БпЛА попал во двор частного дома. В результате «прилета» повреждены крыша и 15 окон. У одного человека – острая реакция на стресс.

Были ли еще «прилеты» этих дронов по Харькову сегодня Терехов ответил, что «есть предварительная информация», но сейчас он не может ее разглашать.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, около 10:00 россияне ударили по Харькову. БпЛА «Молния» прилетел по частному сектору в Холодногорском районе, сообщал мэр города Игорь Терехова. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов на месте удара, предварительно БпЛА «Молния», по городу 30 января рассказал, что говорят военные о противодействии этим дронам.".