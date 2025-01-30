«Спілкувався з військовими» – Терехов розповів, чи можна протидіяти «Молниям»

Мер Харкова Ігор Терехов на місці удару, попередньо БпЛА «Молния», по місту 30 січня розповів, що кажуть військові про протидію цим дронам.

«Я спілкувався з нашими військовими. Єдине, що вони кажуть, що протидія, ефективна протидія – це РЕБ. Що стосується, чого це сьогодні робиться, то, звісно, я не можу вам сказати, що в голові у РФ, але це певний тиск на людей, на психологічний стан людей, і це ми чудово розуміємо, але їм не вдасться тиснути на харків’ян», – зазначив Терехов.

За його даними БпЛА влучив на подвір’я приватного будинку. Внаслідок «прильоту» пошкоджені дах та 15 вікон. У одної людини – гостра реакція на стрес.

Чи були ще «прильоти» цих дронів по Харкову сьогодні Терехов відповів, що «є попередня інформація», але зараз він не може її розголошувати.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову. БпЛА «Молния» прилетів приватним сектором у Холодногірському районі, повідомляв мер міста Ігор Терехова. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес.