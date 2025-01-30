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«Спілкувався з військовими» – Терехов розповів, чи можна протидіяти «Молниям»

Події 12:16   30.01.2025
Вікторія Яковенко
«Спілкувався з військовими» – Терехов розповів, чи можна протидіяти «Молниям» Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов на місці удару, попередньо БпЛА «Молния», по місту 30 січня розповів, що кажуть військові про протидію цим дронам.

«Я спілкувався з нашими військовими. Єдине, що вони кажуть, що протидія, ефективна протидія – це РЕБ. Що стосується, чого це сьогодні робиться, то, звісно, я не можу вам сказати, що в голові у РФ, але це певний тиск на людей, на психологічний стан людей, і це ми чудово розуміємо, але їм не вдасться тиснути на харків’ян», – зазначив Терехов.

За його даними БпЛА влучив на подвір’я приватного будинку. Внаслідок «прильоту» пошкоджені дах та 15 вікон. У одної людини – гостра реакція на стрес.

Чи були ще «прильоти» цих дронів по Харкову сьогодні Терехов відповів, що «є попередня інформація», але зараз він не може її розголошувати.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову. БпЛА «Молния» прилетів приватним сектором у Холодногірському районі, повідомляв мер міста Ігор Терехова. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на місці удару, попередньо БпЛА «Молния», по місту 30 січня розповів, що кажуть військові про протидію цим дронам.".