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В Харькове через соцсети нашли нарушителей ПДД: как их наказали (видео)

Общество 16:50   30.01.2025
Виктория Яковенко
В Харькове через соцсети нашли нарушителей ПДД: как их наказали (видео) Скриншот

Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. На этот раз к ответственности привлекли трех таких горе-водителей.

В частности, на днях инспекторы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Renault, выехавшего на трамвайный путь встречного направления. На гражданина составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Расположение транспортных средств на проезжей части) КУоАП, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Также копы разыскали водителя авто Chevrolet, проехавшего регулируемый перекресток на запретный «красный» с включенной «аварийкой», после чего последний продолжил движение, выключив ее. Инспекторы привлекли водителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Дополнительно, полицейские обнаружили еще один случай проезда на запрещающий сигнал светофора, совершенный водителем авто Renault. Как результат – составлен соответствующий материал.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. На этот раз к ответственности привлекли трех таких горе-водителей.".