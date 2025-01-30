В Харькове через соцсети нашли нарушителей ПДД: как их наказали (видео)
Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. На этот раз к ответственности привлекли трех таких горе-водителей.
В частности, на днях инспекторы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Renault, выехавшего на трамвайный путь встречного направления. На гражданина составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Расположение транспортных средств на проезжей части) КУоАП, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Также копы разыскали водителя авто Chevrolet, проехавшего регулируемый перекресток на запретный «красный» с включенной «аварийкой», после чего последний продолжил движение, выключив ее. Инспекторы привлекли водителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.
Дополнительно, полицейские обнаружили еще один случай проезда на запрещающий сигнал светофора, совершенный водителем авто Renault. Как результат – составлен соответствующий материал.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, патрульная полиция Харьковской области, соцсети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. На этот раз к ответственности привлекли трех таких горе-водителей.".