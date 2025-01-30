Live
  • Чт 30.01.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.62

У Харкові через соцмережі знайшли порушників ПДР: як їх покарали (відео)

Суспільство 16:50   30.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові через соцмережі знайшли порушників ПДР: як їх покарали (відео) Скриншот

Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. На цей раз до відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.

Зокрема, днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля «Renault», який виїхав на трамвайну колію зустрічного напрямку. На громадянина склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Також копи розшукали водія авто «Chevrolet», який проїхав регульоване перехрестя на заборонний «червоний» з увімкненою «аварійкою», після чого, останній продовжив рух, вимкнувши її. Інспектори притягнули кермувальника до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Додатково, поліцейські виявили ще один випадок проїзду на заборонний сигнал світлофора, скоєний водієм авто «Renault». Як результат — складений відповідний матеріал.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Читайте також: Зіткнулася з авто та поїхала – патрульні знайшли горе-водійку в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удень до 10 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня
Удень до 10 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня
30.01.2025, 17:56
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
29.01.2025, 06:00
Футбольний клуб відродили в Харкові: кого кличуть на безплатні тренування 📹
Футбольний клуб відродили в Харкові: кого кличуть на безплатні тренування 📹
30.01.2025, 17:04
У Харкові через соцмережі знайшли порушників ПДР: як їх покарали (відео)
У Харкові через соцмережі знайшли порушників ПДР: як їх покарали (відео)
30.01.2025, 16:50
У СБУ назвали імена командирів, причетних до удару по Епіцентру в Харкові
У СБУ назвали імена командирів, причетних до удару по Епіцентру в Харкові
30.01.2025, 16:00
Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
30.01.2025, 16:18

Новини за темою:

13:43
Майже 7 тисяч п’яних водіїв зупинили на Харківщині торік. Аналітика
10:20
Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина
12:40
Виїхав на зустрічку, рухались на «червоний»: харківські водії «засвітились»
15:02
Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто
11:04
Скільки п’яних водіїв піймали копи на дорогах Харківщини 1 січня

Ви читали новину: «У Харкові через соцмережі знайшли порушників ПДР: як їх покарали (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. На цей раз до відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.".