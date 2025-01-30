У Харкові через соцмережі знайшли порушників ПДР: як їх покарали (відео)

Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. На цей раз до відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.

Зокрема, днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля «Renault», який виїхав на трамвайну колію зустрічного напрямку. На громадянина склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Також копи розшукали водія авто «Chevrolet», який проїхав регульоване перехрестя на заборонний «червоний» з увімкненою «аварійкою», після чого, останній продовжив рух, вимкнувши її. Інспектори притягнули кермувальника до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Додатково, поліцейські виявили ще один випадок проїзду на заборонний сигнал світлофора, скоєний водієм авто «Renault». Як результат — складений відповідний матеріал.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області