У Харкові через соцмережі знайшли порушників ПДР: як їх покарали (відео)
Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. На цей раз до відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.
Зокрема, днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля «Renault», який виїхав на трамвайну колію зустрічного напрямку. На громадянина склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Також копи розшукали водія авто «Chevrolet», який проїхав регульоване перехрестя на заборонний «червоний» з увімкненою «аварійкою», після чого, останній продовжив рух, вимкнувши її. Інспектори притягнули кермувальника до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
Додатково, поліцейські виявили ще один випадок проїзду на заборонний сигнал світлофора, скоєний водієм авто «Renault». Як результат — складений відповідний матеріал.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. На цей раз до відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.".