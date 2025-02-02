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17 атак россиян отбили украинцы на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 09:43   02.02.2025
Оксана Якушко
17 атак россиян отбили украинцы на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Карта: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне за прошедшие сутки не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении произошло 17 атак россиян, которые Силы обороны отражали возле населенных пунктов Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

Карта: Генштаб ВСУ
Карта: Генштаб ВСУ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне за прошедшие сутки не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.".