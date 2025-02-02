17 атак россиян отбили украинцы на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Карта: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне за прошедшие сутки не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении произошло 17 атак россиян, которые Силы обороны отражали возле населенных пунктов Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 09:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне за прошедшие сутки не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.".