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17 атак росіян відбили українці на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 09:43   02.02.2025
Оксана Якушко
17 атак росіян відбили українці на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Карта: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни минулої доби не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак росіян, які Сили оборони відбивали біля населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

Карта: Генштаб ЗСУ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни минулої доби не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.".