17 атак росіян відбили українці на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Карта: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни минулої доби не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак росіян, які Сили оборони відбивали біля населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
Читайте також: Як місце “прильоту” в Харкові знаходять за 15 секунд: Терехов показав відео
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «17 атак росіян відбили українці на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 09:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни минулої доби не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.".