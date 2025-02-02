Как прошли сутки на Харьковщине: атаки БпЛА, пожары, двое пострадавших

Россияне атаковали Харьковщину БпЛА «Герань» и «Шахед», сообщили в Нацполиции.

▪️м. Харьков. 02 января, 23:53: БПЛА «Герань». Повреждено частное предприятие.

▪️м. Люботин. 02 января, 03:37 БПЛА «Шахед». Повреждены 7 частных домовладений. Пострадали 38-летняя женщина и 52-летний мужчина. С ожогами и острой реакцией на стресс их госпитализировали.

▪️с. Черкасская Лозовая, Харьковский район. 01 января, 07:00 БПЛА «Шахед». Повреждены 9 частных домов, 2 автомобиля, гараж.

▪️м. Дергачи, Харьковский район. 01 января, 07:00 БПЛА «Шахед». Повреждены 7 частных домов.

▪️с. Коломак, Богодуховский район. 01 января, 07:15 БПЛА «Шахед». Повреждены 3 жилых дома.

▪️с. Донец, Изюмский район. 01 января, 08:33 БПЛА «Шахед». Повреждены 2 многоквартирных дома, детский сад, повреждены 4 автомобиля.

▪️м. Купянск. 01 января, 11:50: БПЛА «Молния». Поврежден автомобиль.

12:25: FPV-дроны. Поврежден автомобиль.

14:00: БПЛА «Молния». Повреждены 2 дома.

▪️с. Черкасская Лозовая. 01 января, БПЛА «Шахед». Повреждены 9 жилых домов, 2 частных автомобиля.

В течение суток с 1 по 2 февраля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 17 выездов на ликвидацию пожаров, 9 из которых связаны с вражескими обстрелами.

9 пожаров 🔥, вызванных российскими обстрелами, были в Берестинском, Изюмском, Харьковском районах области, а также Холодногорском и Слободском районах Харькова.

Около 21:50 стало известно о гибели 36-летнего мужчины в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в г. Изюм в Изюмском районе. Ее обстоятельства выясняют правоохранители.