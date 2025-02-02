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Як минула доба на Харківщині: атаки БпЛА, пожежі, двоє постраждалих

Події 09:19   02.02.2025
Оксана Якушко
Як минула доба на Харківщині: атаки БпЛА, пожежі, двоє постраждалих

Росіяни атакували Харківщину БпЛА “Герань” та “Шахед”, повідомили у Нацполіції.

▪️м. Харків. 02 січня, 23:53: БПЛА «Герань». Пошкоджено приватне підприємство.

▪️м. Люботин. 02 січня, 03:37: БПЛА «Шахед». Пошкоджено 7 приватних домоволодінь. Постраждали 38-річна жінка та 52-річний чоловік. З опіками та гострою реакцією на стрес їх ушпиталили.

▪️с. Черкаська Лозова, Харківський район. 01 січня, 07:00: БпЛА “Шахед”. Пошкоджені 9 приватних будинків, 2 автомобілі, гараж.

▪️м. Дергачі, Харківський район.  01 січня, 07:00: БпЛА «Шахед». Пошкоджені 7 приватних будинків.

▪️с. Коломак, Богодухівський район. 01 січня, 07:15: БПЛА «Шахед». Пошкоджені 3 житлових будинки.

▪️с. Донець, Ізюмський район.  01 січня, 08:33: БПЛА «Шахед». Пошкоджені 2 багатоквартирних будинки, дитячий садок, пошкоджено 4 автомобілі.

▪️м. Куп’янськ. 01 січня, 11:50: БПЛА «Молнія». Пошкоджено автомобіль.

12:25: FPV-дрон. Пошкоджено автомобіль.

14:00: БПЛА «Молнія». Пошкоджено 2 будинки.

▪️с. Черкаська Лозова. 01 січня, БпЛА «Шахед». Пошкоджено 9 житлових будинків, 2 приватних автомобілі.

Протягом доби з 1 по 2 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 виїздів на ліквідацію пожеж, 9 з яких пов’язані з ворожими обстрілами.

9 пожеж 🔥, спричинених російськими обстрілами, були у Берестинському, Ізюмському, Харківському районах області, а також Холодногірському та Слобідському районах Харкова.

Близько 21:50 стало відомо про загибель 36-річного чоловіка внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета у м. Ізюм Ізюмського району. Її обставини з’ясовують правоохоронці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 09:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Россияне атаковали Харьковщину БпЛА “Герань” и “Шахед”, сообщили в Нацполиции.".