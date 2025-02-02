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Купянск разрушен на 70% — Беседин

Происшествия 12:51   02.02.2025
Оксана Якушко
Купянск разрушен на 70% — Беседин Скриншот

О безопасности в ситуации в Купянской громаде в эфире телеканала «Перший» рассказал Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации Харьковской области.

Беседин сообщил, что россияне продолжают терроризировать Купянск, применяя КАБы, РСЗО, в большом количестве БпЛА. И поэтому ежедневно местные понесут потери.

«Сейчас мы уже видим, что город где-то на 70% разрушен, повреждены строения, все меньше и меньше остается гражданских зданий, частного сектора, многоквартирных домов, зданий коммунальной собственности, которые не повреждены или не были уничтожены врагом», — отметил Беседин.

До полномасштабного вторжения в громаде проживало более 56 тысяч населения, сейчас там находятся 3 тысячи 100 гражданских жителей, которые, к сожалению, не хотят уезжать, отметил начальник Купянской МВА.

Чиновники и полиция уговаривают граждан, особенно проживающих в критических условиях на левобережье громады, а это более 700 человек.

«Нет ни электро, ни газа, ни водоснабжения, невозможно восстановить, очень большие повреждения, нет социальной инфраструктуры, больниц, аптек, магазинов. Единственное, что мы там делаем, это уговариваем людей уехать. Каждый день это не более 5-7 человек, выезжающих с территории громады. Мы понимаем, что еще 3100 жителей, и это очень малое количество заявок», — отметил Беседин.

Линия фронта 2 км от Купянска, но, несмотря на это, в городе еще работают коммунальные предприятия и врачи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 12:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О безопасности в ситуации в Купянской громаде в эфире телеканала «Перший» рассказал Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации Харьковской области.".