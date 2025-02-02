Куп’янськ зруйнований на 70% – Беседін

Про безпеку в ситуації у Куп’янській громаді в ефірі телеканалу “Перший” розповів Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації Харківської області.

Бесєдін розповів, що росіяни продовжують тероризувати Куп’янськ, застосовуючи КАБи, РСЗВ, у великій кількості БпЛА. І через це щодня місцеві зазнають втрат.

«Зараз ми вже бачимо, що місто десь на 70% зруйновано, пошкоджені будівлі, все менше і менше залишається цивільних будівель, приватного сектора, багатоквартирних будинків, будівель комунальної власності, які не пошкоджені або не були знищені ворогом», – зазначив Беседін.

До повномасштабного вторгнення в громаді проживало понад 56 тисяч населення, зараз там перебувають 3 тисячі 100 цивільних мешканців, які, на жаль, не хочуть виїжджати, зазначив начальник Куп’янської МВА.

Чиновники і поліція вмовляють громадян, особливо тих, хто мешкає у критичних умовах на лівобережжі громади, а це понад 700 людей.

«Немає ані електро, ані газу, ані водопостачання, неможливо відновити, дуже великі пошкодження, немає соціальної інфраструктури, лікарень, аптек, магазинів. Єдине, що ми там робимо, це вмовляємо людей виїхати. Кожного дня це не більше 5-7 людей, що виїжджають з території громади. Ми розуміємо, що ще 3100 мешканців, і це дуже мала кількість, які зголошуються», – зазначив Бесєдін.

Лінія фронту 2 км від Куп’янська, але попри це у місті ще працюють комунальні підприємства і лікарі.