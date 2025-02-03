Хватит ли газа в Украине для прохождения зимы: Нафтогаз и ЦПД развенчали фейк

О новом фейке связанным с газом, который распространяется сетью, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отмечается, что информация о том, что «украинские запасы газа приближаются к историческому минимуму», не соответствует действительности.

В ЦПД призывали доверять только верифицированным источникам информации.

В Нафтогазе отметили, что газа в Украине хватит для стабильного прохождения зимы.

«Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы. Группа Нафтогаз также импортирует топливо – должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны», — отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.