Хватит ли газа в Украине для прохождения зимы: Нафтогаз и ЦПД развенчали фейк
Фото: ЦПД
О новом фейке связанным с газом, который распространяется сетью, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.
Отмечается, что информация о том, что «украинские запасы газа приближаются к историческому минимуму», не соответствует действительности.
В ЦПД призывали доверять только верифицированным источникам информации.
В Нафтогазе отметили, что газа в Украине хватит для стабильного прохождения зимы.
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы. Группа Нафтогаз также импортирует топливо – должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны», — отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: газ, нафтогаз, СНБО, Украина, фейк;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О новом фейке связанным с газом, который распространяется сетью, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.".