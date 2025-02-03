Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД

Про новий фейк пов’язаний із газом, який шириться мережею, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, що інформація про те, що «українські запаси газу наближаються до історичного мінімуму», не відповідає дійсності.

У ЦПД закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

У Нафтогазі зазначили, що газу в Україні вистачить для стабільного проходження зими.

«Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – пріоритет нашої роботи. Група Нафтогаз також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни», – наголосив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.