Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД
Фото: ЦПД
Про новий фейк пов’язаний із газом, який шириться мережею, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.
Зазначається, що інформація про те, що «українські запаси газу наближаються до історичного мінімуму», не відповідає дійсності.
У ЦПД закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
У Нафтогазі зазначили, що газу в Україні вистачить для стабільного проходження зими.
«Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – пріоритет нашої роботи. Група Нафтогаз також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни», – наголосив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: газ, нафтогаз, СНБО, Україна, фейк;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про новий фейк пов’язаний із газом, який шириться мережею, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.".