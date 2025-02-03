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На ремонте дороги под Харьковом в сторону границы с РФ разбазарили 4,2 млн грн

Общество 17:34   03.02.2025
Елена Нагорная
На ремонте дороги под Харьковом в сторону границы с РФ разбазарили 4,2 млн грн

На ремонте дороги государственного значения Дергачи-Козачья Лопань еще в 2019 году присвоили более 4,2 миллиона гривен, считает следствие. Заочно будут судить директора фирмы-подрядчика, который является фигурантом в другом уголовном производстве и после внесения залога еще в 2021 году выехал в Россию. 

Договор на проведение текущего среднего ремонта дороги Служба автомобильных дорог в Харьковской области заключила с фирмой в мае 2019 года, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

«После проведения ремонта директор ООО-подрядчика составил и подписал акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, значительно завысив объемы и стоимость. В частности, он увеличил на бумаге объемы перевезенного асфальтогранулята самосвалами, количество асфальтобетонной смеси для устройства выравнивающего слоя и завысил объем выполненных работ по устройству горизонтальной дорожной разметки», — считает следствие.

Комплексная судебная строительно-техническая, дорожно-техническая и экономическая экспертизы установили, что разница в стоимости в итоге составила более 4,2 миллиона гривен.

Обвиняемого будут судить заочно в Дергачевском райсуде области по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом свои служебным положением, совершенного повторно и в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УКУ), и служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ).

«Это не первый факт завладения бюджетными средствами фигурантом. На ремонте автомобильной дороги общего пользования местного значения Змиев-Тарановка в Харьковской области он успел обогатиться почти на 7,3 миллиона гривен. Это дело уже находится на рассмотрении в суде», — напомнили в прокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 17:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На ремонте дороги государственного значения Дергачи-Козачья Лопань еще в 2019 году присвоили более 4,2 млн грн, считает следствие".