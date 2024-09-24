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Подрядчик, ремонтировавший дороги на Харьковщине, сбежал в РФ – прокуратура

Общество 15:04   24.09.2024
Виктория Яковенко
Подрядчик, ремонтировавший дороги на Харьковщине, сбежал в РФ – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине дорожник-подрядчик, получивший подозрение, внес залог в размере 340 500 грн и сбежал из страны.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2018 году между ХОГА и ООО был заключен договор по ремонту дороги местного значения Змиев-Тарановка. Однако объемы и стоимость работ, внесенных подрядчиком в акты, не соответствовали фактически выполненным.

«В частности, предприятием вообще не выполнялись работы по обустройству выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, обустройству выравнивающего слоя из щебнево-песчаной смеси», — уточнили правоохранители.

Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью работ, внесенных в акты, составляет почти 8 млн гривен. В марте 2021 года директору ООО сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УКУ) и во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и выдачи заведомо документов (ч. 1 ст. 366 УК).

«Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 340 500 гривен, которая была внесена. Однако директор предприятия покинул место жительства, не сообщив следователю свое местонахождение и уклонился от следствия. Предварительно установлено, что мужчина сбежал на территорию РФ», — отметили в прокуратуре.

Защитник фигуранта ходатайствовал, что подозрение необоснованно, а мужчина не может вернуться из-за препятствий пограничников РФ.

Суд постановил – конфисковать залог в доход государства. Подозреваемого объявили в розыск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине дорожник-подрядчик, получивший подозрение, внес залог в размере 340 500 грн и сбежал из страны.".