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Підрядник, який ремонтував дороги на Харківщині, втік в РФ – прокуратура

Суспільство 15:04   24.09.2024
Вікторія Яковенко
Підрядник, який ремонтував дороги на Харківщині, втік в РФ – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині дорожник-підрядник, який отримав підозру, вніс заставу в розмірі 340 500 грн та втік із країни.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2018 році між ХОДА та ТОВ було укладено договір щодо ремонту дороги місцевого значення Зміїв-Таранівка. Проте обсяги та вартість робіт, що були внесені підрядником до актів, не відповідали фактично виконаним.

«Зокрема, підприємством взагалі не виконувались роботи з влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування вирівнюючого шару з щебнево-піщаної суміші», – уточнили правоохоронці.

Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до актів, складає майже 8 млн гривень.  У березні 2021 року директору ТОВ повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 ККУ) та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).

«Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340 500 гривень, що була внесена. Проте директор підприємства залишив місце проживання, не повідомивши слідчому своє місцеперебування та ухилився від слідства. Попередньо встановлено, що чоловік втік на територію РФ», – зазначили в прокуратурі.

Захисник фігуранта клопотав, що підозра необґрунтована, а чоловік не може повернутись через перешкоджання прикордонників РФ.

Суд ухвалив – конфіскувати заставу в дохід держави. Підозрюваного оголосили у розшук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині дорожник-підрядник, який отримав підозру, вніс заставу в розмірі 340 500 грн та втік із країни.".