Підрядник, який ремонтував дороги на Харківщині, втік в РФ – прокуратура
На Харківщині дорожник-підрядник, який отримав підозру, вніс заставу в розмірі 340 500 грн та втік із країни.
За даними Харківської обласної прокуратури, у 2018 році між ХОДА та ТОВ було укладено договір щодо ремонту дороги місцевого значення Зміїв-Таранівка. Проте обсяги та вартість робіт, що були внесені підрядником до актів, не відповідали фактично виконаним.
«Зокрема, підприємством взагалі не виконувались роботи з влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування вирівнюючого шару з щебнево-піщаної суміші», – уточнили правоохоронці.
Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до актів, складає майже 8 млн гривень. У березні 2021 року директору ТОВ повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 ККУ) та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).
«Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340 500 гривень, що була внесена. Проте директор підприємства залишив місце проживання, не повідомивши слідчому своє місцеперебування та ухилився від слідства. Попередньо встановлено, що чоловік втік на територію РФ», – зазначили в прокуратурі.
Захисник фігуранта клопотав, що підозра необґрунтована, а чоловік не може повернутись через перешкоджання прикордонників РФ.
Суд ухвалив – конфіскувати заставу в дохід держави. Підозрюваного оголосили у розшук.
Читайте також: 1,5 млн грн привласнив підрядник на ремонті укриття в Харкові – прокуратура
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, подрядчик, прокуратура, ремонт, рф, суд, харківщина, ХОДА;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підрядник, який ремонтував дороги на Харківщині, втік в РФ – прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині дорожник-підрядник, який отримав підозру, вніс заставу в розмірі 340 500 грн та втік із країни.".