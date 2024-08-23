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1,5 млн грн привласнив підрядник на ремонті укриття в Харкові – прокуратура

Суспільство 13:20   23.08.2024
Олена Нагорна
1,5 млн грн привласнив підрядник на ремонті укриття в Харкові – прокуратура

Директору підприємства-підрядника повідомили про підозру у заволодінні 1,5 мільйонами гривень на ремонті укриття на території спорткомплексу в Індустріальному районі Харкова.

Зобов’язання провести ремонт підприємство взяло на себе у листопаді 2022 року. Проте обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

«Підозрюваний вніс недостовірні відомості в документи та особисто підписав акти приймання будівельних робіт, завищивши вартість використаних матеріалів та їхні обсяги, знаючи, що частина робіт взагалі не виконувалась. Надалі на підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перерахували майже 1,5 млн гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику», – розповіли у відомстві.

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Правоохоронці додали, що встановлюють повне коло причетних осіб.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директору підприємства-підрядника повідомили про підозру у заволодінні 1,5 мільйонами гривень на ремонті укриття на території спорткомплексу в Індустріальному районі Харкова.".