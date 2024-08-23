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1,5 млн грн присвоил подрядчик на ремонте укрытия в Харькове — прокуратура

Общество 13:20   23.08.2024
Елена Нагорная
1,5 млн грн присвоил подрядчик на ремонте укрытия в Харькове — прокуратура

Директору предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в завладении 1,5 миллионами гривен на ремонте укрытия на территории спорткомплекса в Индустриальном районе Харькова.

Обязательства провести ремонт предприятие взяло на себя в ноябре 2022 года. Однако объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют данным, указанным в проектно-сметной и отчетной документации, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Подозреваемый внес недостоверные сведения в документы и лично подписал акты приемки строительных работ, завысив стоимость использованных материалов и их объемы, зная, что часть работ вообще не выполнялась. В дальнейшем на основании этих документов на счет подрядчика избыточно перечислили почти 1,5 млн гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб заказчику», — рассказали в ведомстве.

Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители отметили, что устанавливают полный круг причастных лиц.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директору предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в завладении 1,5 миллионами гривен на ремонте укрытия на территории спорткомплекса в Индустриальном районе Харькова.".