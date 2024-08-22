Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
Правоохранители разоблачили в Изюмском районе Харьковской области схему по присвоению государственных средств по программе «єВідновлення», выделяемых в качестве компенсации за поврежденное или разрушенное в результате агрессии РФ жилье.
В схеме, по данным областной прокуратуры, были задействованы местные жители, должностные лица и работники коммунальных предприятий громад района.
По данным следствия, документы с фейковыми данными с целью получения денег по программе «єВідновлення» оформляли в 2023-2024 годах. На самом деле жилье не получило никаких повреждений или разрушений с момента полномасштабной войны.
«Лица даже не были владельцами жилья, а имели лишь опосредованное отношение к домам. Благодаря поддельным документам чиновники проводили на них государственную регистрацию права собственности на указанные объекты недвижимости», — рассказали в прокуратуре.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, пакет документов с ложными сведениями злоумышленники подавали в госорганы с целью получения денежных сертификатов для приобретения нового жилья вместо уничтоженного.
Правоохранители провели более 25 обысков в местах проживания и работы фигурантов, а также хранения поддельной документации. Назначен ряд строительных экспертиз. Решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (покушение на мошенничество) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: євідновлення, мошенничество, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 17:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Изюмском районе Харьковской области схему по присвоению государственных средств по программе «єВідновлення», выделяемых в качестве компенсации за поврежденное или разрушенное в результате агрессии РФ жилье.".