Схему з привласнення грошей за програмою «єВідновлення» накрили на Харківщині
Правоохоронці викрили в Ізюмському районі Харківської області схему з присвоєння державних коштів за програмою «єВідновлення», що виділяються як компенсація за пошкоджене або зруйноване внаслідок агресії РФ житло.
У схемі, за даними обласної прокуратури, були задіяні місцеві жителі, посадовці та працівники комунальних підприємств громад району.
За даними слідства, документи із фейковими даними з метою отримання грошей за програмою «єВідновлення» оформлювали у 2023-2024 роках. Насправді житло не отримало жодних пошкоджень чи руйнувань в період повномасштабної війни.
«Особи навіть не були власниками житла, а мали лише опосередковане відношення до будинків. Завдяки підробленим документам посадовці проводили на них державну реєстрацію права власності на вказані об’єкти нерухомості», – розповіли у прокуратурі.
Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, пакет документів із неправдивими даними зловмисники подавали до держорганів з метою отримання грошових сертифікатів для придбання нового житла замість “знищеного”.
Правоохоронці провели понад 25 обшуків у місцях проживання та роботи фігурантів, а також зберігання підробленої документації. Призначена низка будівельних експертиз. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (замах на шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: євідновлення, мошенничество, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 17:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили в Ізюмському районі Харківської області схему з присвоєння державних коштів за програмою «єВідновлення», що виділяються як компенсація за пошкоджене або зруйноване внаслідок агресії РФ житло.".