Схему з привласнення грошей за програмою «єВідновлення» накрили на Харківщині

Правоохоронці викрили в Ізюмському районі Харківської області схему з присвоєння державних коштів за програмою «єВідновлення», що виділяються як компенсація за пошкоджене або зруйноване внаслідок агресії РФ житло.

У схемі, за даними обласної прокуратури, були задіяні місцеві жителі, посадовці та працівники комунальних підприємств громад району.

За даними слідства, документи із фейковими даними з метою отримання грошей за програмою «єВідновлення» оформлювали у 2023-2024 роках. Насправді житло не отримало жодних пошкоджень чи руйнувань в період повномасштабної війни.

«Особи навіть не були власниками житла, а мали лише опосередковане відношення до будинків. Завдяки підробленим документам посадовці проводили на них державну реєстрацію права власності на вказані об’єкти нерухомості», – розповіли у прокуратурі.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, пакет документів із неправдивими даними зловмисники подавали до держорганів з метою отримання грошових сертифікатів для придбання нового житла замість “знищеного”.

Правоохоронці провели понад 25 обшуків у місцях проживання та роботи фігурантів, а також зберігання підробленої документації. Призначена низка будівельних експертиз. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (замах на шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.