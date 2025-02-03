На ремонті дороги під Харковом у бік кордону з РФ розбазарили 4,2 млн грн
На ремонті дороги державного значення Дергачі-Козача Лопань ще у 2019 році привласнили понад 4,2 мільйона гривень, вважає слідство. Заочно судитимуть директора фірми-підрядника, який є фігурантом в іншому кримінальному провадженні й після внесення застави ще у 2021-му виїхав у Росію.
Договір на проведення поточного середнього ремонту дороги Служба автомобільних доріг у Харківській області уклала із фірмою у травні 2019 року, інформує пресслужба обласної прокуратури.
“Після проведення ремонту директор ТОВ-підрядника склав і підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями, значно завищивши обсяги й вартість. Зокрема, він збільшив на папері об’єми перевезеного асфальтогранулята самоскидами, кількість асфальтобетонної суміші для влаштування вирівнювального шару та завищив обсяг виконаних робіт з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки”, – вважає слідство.
Комплексна судова будівельно-технічна, дорожньо-технічна та економічна експертизи встановили, що різниця між вартістю у підсумку склала понад 4,2 мільйона гривень.
Обвинуваченого судитимуть заочно у Дергачівському райсуді Харківської області за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, вчиненого повторно та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 ККУ), та службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).
“Це не перший факт заволодіння бюджетними коштами фігурантом. На ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення Зміїв-Таранівка в Харківській області він встиг збагатитись на майже 7,3 мільйона гривень. Ця справа вже перебуває на розгляді у суді”, – нагадали у прокуратурі.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ремонті дороги державного значення Дергачі-Козача Лопань ще у 2019 році привласнили понад 4,2 мільйона гривень, вважає слідство".