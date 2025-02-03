Остановили за нарушение ПДД, а составили протокол за пьяное вождение и взятку
Накануне около 21:00 на улице Гвардейцев-Широнинцев копы остановили водителя Mercedes Benz за нарушение ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции.
Однако во время общения полицейские заметили у водителя еще и признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр на наличие алкоголя в крови он отказался. Вместо этого мужчина начал предлагать копам взятку – семь тысяч гривен за непривлечение к ответственности.
«Для фиксации событий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. На водителя автомобиля Mercedes Benz патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и административное постановление по ст. 125 (Другие нарушения ПДД) КУоАП», – сообщили в патрульной полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взятка, патрульні, патрульная полиция, патрульные, пьяный водитель, пьяный за рулем;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне около 21:00 на улице Гвардейцев-Широнинцев копы остановили водителя Mercedes Benz за нарушение ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции.".