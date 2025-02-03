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Остановили за нарушение ПДД, а составили протокол за пьяное вождение и взятку

Происшествия 11:25   03.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Остановили за нарушение ПДД, а составили протокол за пьяное вождение и взятку

Накануне около 21:00 на улице Гвардейцев-Широнинцев копы остановили водителя Mercedes Benz за нарушение ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции.

Однако во время общения полицейские заметили у водителя еще и признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр на наличие алкоголя в крови он отказался. Вместо этого мужчина начал предлагать копам взятку – семь тысяч гривен за непривлечение к ответственности.

«Для фиксации событий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. На водителя автомобиля Mercedes Benz патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и административное постановление по ст. 125 (Другие нарушения ПДД) КУоАП», – сообщили в патрульной полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 11:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне около 21:00 на улице Гвардейцев-Широнинцев копы остановили водителя Mercedes Benz за нарушение ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции.".