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Зупинили за порушення ПДР, а склали протокол за п’яне водіння та хабар

Події 11:25   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зупинили за порушення ПДР, а склали протокол за п’яне водіння та хабар

Напередодні близько 21:00 на вулиці Гвардійців-Широнінців копи зупинили водія Mercedes Benz за порушення ПДР, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.

Проте під час спілкування поліцейські помітили у водія ще ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на наявність алкоголю у крові він відмовився. Натомість чоловік почав пропонувати копам хабар – сім тисяч гривень за непритягнення до відповідальності.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. На кермувальника автомобіля Mercedes Benz патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП“, – повідомили у патрульній поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 11:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні близько 21:00 на вулиці Гвардійців-Широнінців копи зупинили водія Mercedes Benz за порушення ПДР, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.".