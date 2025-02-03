Зупинили за порушення ПДР, а склали протокол за п’яне водіння та хабар
Напередодні близько 21:00 на вулиці Гвардійців-Широнінців копи зупинили водія Mercedes Benz за порушення ПДР, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.
Проте під час спілкування поліцейські помітили у водія ще ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на наявність алкоголю у крові він відмовився. Натомість чоловік почав пропонувати копам хабар – сім тисяч гривень за непритягнення до відповідальності.
“Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. На кермувальника автомобіля Mercedes Benz патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП“, – повідомили у патрульній поліції.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взятка, патрульні, патрульная полиция, пьяный водитель, пьяный за рулем;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 11:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні близько 21:00 на вулиці Гвардійців-Широнінців копи зупинили водія Mercedes Benz за порушення ПДР, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.".